Barça : les premiers mots de Ronald Koeman après sa nomination

Nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman a tenu, ce mercredi, une conférence de presse dans les locaux du club catalan. Le technicien néerlandais a évoqué les grands chantiers qui l’attendent et s’est prononcé sur le cas Messi, qui aurait des envies de départ.

Depuis ce mercredi, Ronald Koeman est le nouveau coach du Barça. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas a été porté à la tête de l’équipe catalane en remplacement de Quique Setién, viré pour insuffisance de résultat. Cet après-midi, le technicien néerlandais a tenu sa première conférence de presse sous ses nouvelles fonctions. Le Hollandais a répondu aux nombreuses questions des journalistes, dont voici quelques extraits, transcris par Daily Mercato :

Le style qu’il veut donner à l’équipe

« Je suis Hollandais et nous les Hollandais, on aime avoir le ballon. L’avoir, le dominer et essayer de bien jouer au football et à la fin le plus important est de gagner le match. Je crois que j’ai l’expérience suffisante en tant qu’entraîneur. Je me sens prêt. Il y a toujours eu une grande connexion avec la Hollande ici. Le football, c’est prendre du plaisir avant tout. Il faut rechercher les deux choses : le plaisir et le travail ».

Les joueurs sur qui il ne compte pas

« Je ne veux pas parler de cas individuels. Ce que l’on doit fait à partir d’aujourd’hui, c’est chercher ce qu’il y a de mieux pour le club. Chercher à faire l’équipe la plus forte possible. Je sais qu’il y a des joueurs d’un certain âge sur qui vous pouvez avoir des doutes sur leur rendement. Il faut les respecter. Nous allons chercher le meilleur pour le club. S’il y a des décisions à prendre, nous les prendrons. A partir d’aujourd’hui, nous allons travailler. Depuis le week-end dernier, nous parlons des décisions que nous allons prendre et de certains joueurs, mais je ne vais pas vous dire lesquels, par respect ».

Le cas Messi

« Est-ce que je dois le convaincre de rester ? Je ne sais pas. Bien sûr que je veux l’avoir dans mon équipe. J’adorerais travailler avec lui, car il te gagne des matches. S’il est à son niveau de toujours, je serai très content qu’il reste. Il a un contrat. Il va falloir parler avec lui, c’est clair, car c’est le capitaine de l’équipe. Nous devons parler avec plusieurs joueurs et prendre ensuite des décisions. Dans le cas de Messi, j’espère qu’il va rester de nombreuses années ».

Est-ce qu’il faut changer la colonne vertébrale de l’équipe ?

« Je crois que non. Un joueur de 32 ans n’est pas fini. Tout est une question d’envie, d’envie de tout donner. Il y a des gens de 20 ans à qui il manque cette envie de travailler. Je veux seulement travailler avec des gens qui veulent être ici. Celui qui n’a pas envie, qu’il aille le dire au club. Je veux seulement travailler avec des gens qui veulent donner le maximum pour le Barça ».

Vers un recrutement de joueurs néerlandais ?

« Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas ici. Nous devons analyser notre équipe. Où on doit s’améliorer, mais la première chose à faire, c’est de regarder ce qu’on a ici ».

Coutinho

« C’est un joueur du Barça et s’il faut prendre des décisions, nous les prendrons. Je sais que j’ai plus de temps pour connaître les jeunes qu’il y a ici. Je vois ça d’un très bon œil. C’est le moment pour donner des opportunités aux jeunes qui le méritent. Nous, les Hollandais, nous n’avons pas peur de lancer les jeunes quand ils le méritent. Mais il ne faut pas que des jeunes non plus, il faut un équilibre ».

De Jong

« Pour un joueur qui arrive, la première saison est toujours compliquée. Le positif, c’est qu’il a joué beaucoup de matches. Il n’a pas joué à son poste. Pour moi, le plus important est de chercher la position où les joueurs se sentent le plus à l’aise. Si tu y arrives, tu obtiens le meilleur d’eux ».