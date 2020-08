Barça : la toile s’enflamme pour l’annonce du départ de Lionel Messi

Ce mardi après-midi, Lionel Messi a officiellement communiqué au Barça qu’il veut quitter le club cet été. Et les internautes n’ont pas tardé à remplir les réseaux sociaux de « mèmes » en guise d’adieu à la star argentine.

C’est la bombe qui secoue la Catalogne depuis ce mardi. Joueur le plus attitré du Barça, Lionel Messi a adressé un communiqué à ses dirigeants leur notifiant son intention de quitter le club. Via un fax transmis par le biais de ses avocats, l’Argentin a indiqué qu’il va activer la clause incluse dans son contrat lui permettant de rompre unilatéralement son bail. Après deux décennies passées dans son club formateur, la star argentine semble avoir décidé de changer de décor et de poursuivre sa carrière avec une autre équipe.

Face à cette situation d’une telle envergure pour le FC Barcelone, tant pour le club que pour les supporters, les internautes n’ont pas manqué l’occasion de faire des blagues à travers les habituels «mèmes» publiés sur les réseaux sociaux. Les »mèmes » publiés sur les réseaux sociaux ont eu plusieurs protagonistes en plus de Leo Messi lui-même. L’un d’eux est un Josep Maria Bartomeu. Dans l’une des publications, le président culé semble demander aux autorités catalanes de confiner la région pour empêcher l’Argentin de partir.

D’autres publications miment Gérard Piqué avec sa phrase devenue culte « il reste » à l’endroit de Neymar à l’été 2017, quelques jours avant l’annonce officielle du départ du Brésilien pour le PSG. Naturellement, cette fois, les internautes ont placé le visage de Leo Messi à la place de l’attaquant Parisien.

Llamamos a Bustinza y esto lo arreglamos en un periquete… Vaya que sí. pic.twitter.com/mM4M9IBVbL — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 25, 2020

Bartomeu quiere evitar protestas por la marcha de Messi https://t.co/x9oTuvLksf pic.twitter.com/w1XfsE8orP — memedeportes (@memedeportes) August 25, 2020

Hice un meme en medio de un mar de lagrimas. #Messi pic.twitter.com/7FSvrWOk7u — Lucio Séneca 🦏 (@FormaPolar) August 25, 2020

Мещеряков: веду переговоры по Месси, он согласился на понижение зарплатыhttps://t.co/P5VE2ESJFH pic.twitter.com/BXkydqLJFm — РИА Новости Спорт (@rsportru) August 17, 2020