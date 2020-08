Barça-Bayern : la vidéo déchirante de Messi dans le vestiaire

Hier vendredi, le FC Barcelone affrontait le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions. Totalement perdus, les joueurs de Quique Setién n’ont pu éviter la catastrophe, s’inclinant finalement 8 à 2. Un score fleuve qui confirme l’importante perte de vitesse du club catalan depuis les dernières années.

Autre symbole de cette descente aux enfers, l’attitude de Lionel Messi. Totalement désemparé depuis de nombreuses saisons, l’Argentin se retrouve seul, à lutter contre les éléments. À la mi-temps de la rencontre face au Bayern, une caméra a capté des images qui n’arrangent absolument pas les choses pour La Pulga.

En effet dans la séquence de quelques secondes on peut voir un Lionel Messi totalement perdu, seul et visiblement peu motivé. Des sentiments qui doivent habiter l’attaquant depuis bien longtemps et qui ne semblent pas s’améliorer avec le temps.