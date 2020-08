Barça: Bartomeu convoque une réunion extraordinaire

Après l’humiliation historique du FC Barcelone en 1/4 de finale de la ligue des champions vendredi, le président du club espagnol a convoqué une réunion extraordinaire pour le lundi 17 août 2020.

La déroute retentissante (8-2) du Fc Barcelone en 1/4 de finale de la ligue des champions face au Bayern Munich, aura des retombées significatives dans le club espagnol. Selon les infirmations de la RAC1, le président du Fc Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a convoqué une réunion extraordinaire pour le lundi 17 août 2020.

Au cours de cette réunion, Bartomeu et ses directeurs vont entériner de nouvelles décisions suite à l’humiliation du Barça (8-2), synonyme de son élimination de la course à la conquête de la « coupe aux grandes oreilles ». La première décision serait le licenciement de l’entraîneur Quique Setién. Le technicien espagnol a du mal à assurer son poste depuis qu’il a succédé à Ernesto Valverde. « De nombreuses décisions avaient déjà été prises avant la Ligue des champions et nous allons les annoncer ces jours-ci », a déclaré Bartomeu juste après le match Barça-Bayern.