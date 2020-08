Banque Africaine de Développement: Akinwumi Adésina confirmé pour un second mandat

Le président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Akinwumi Ayodédji, vient d’être réélu pour un nouveau mandat de cinq (5) ans, à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle virtuelle de la banque.

Les mérites d’Akinwumi Ayodeji Adesina, président de la Banque Africaine de Développement, viennent d’être reconnus à l’issue de l’élection organisée ce jeudi 27 Août 2020, lors de l’assemblée générale annuelle virtuelle de la banque, ouverte le mercredi 26 Août.

A Lire aussi: Affaire BAD: le président Akinwumi Adesina définitivement disculpé

Il vient, en effet, d’être reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l’institution financière. L’appel adressé à l’assemblée ce mercredi a été entendu. L’élection par voie électronique organisée ce jour lui a été favorable.

C’est par un tweet que l’assistante personnelle du président nigérian a annoncé la nouvelle de la reconduction de leur compatriote pour un nouveau mandat à la tête de la Banque africaine de développement, confirme « theinterwiew.ng », un site d’information nigérian.

« Notre compatriote Akinwumi Adesina a été reconduit en tant que président de la Banque africaine de développement. Merci à notre Président pour son soutien indéfectible qui a mobilisé l’appui nécessaire à notre compatriote Adesina. Pourquoi pas! Adesina a montré qu’il le mérite bien« , lit-on dans le tweet de Lauretta Onochie

Biographie du nouveau directeur

Né le 6 février 1960 au Nigéria, Akinwumi Adesina est un homme politique nigérian. Il est ministre de l’Agriculture et du Développement rural pour le Nigeria de 2011 à 2015.

Il est ainsi le 8e président élu du Groupe de la Banque africaine de développement. Il s’est fait élire à ce poste le 28 mai 2015 par le Conseil des gouverneurs, durant les Assemblées annuelles de la BAD, à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Il a officiellement pris ses fonctions le 1er septembre 2015, au siège de la Banque, à Abidjan, pour un premier mandat de cinq ans.

Économiste du développement et expert en développement agricole, M. Adesina a 60 ans, et plus de 25 ans d’expérience à l’international. Il est le premier Nigérian à devenir président du Groupe de la Banque, depuis que l’institution a été créée, 50 ans plus tôt.

Ministre de l’Agriculture et du Développement rural du Nigeria de 2011 à 2015, Adesina A. Akinwumi a mis en œuvre des réformes politiques audacieuses dans le secteur des engrais et a appliqué des programmes d’investissement agricoles innovants visant à développer les opportunités pour le secteur privé.

Avant de rallier la Banque, M. Adesina était vice-président (politique et partenariats) de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), créée par la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation Rockefeller. Il a également été directeur associé (sécurité alimentaire) à la Fondation Rockefeller à New York, où il a travaillé une décennie durant (1998-2008) à de hautes fonctions, notamment comme directeur du bureau régional et représentant de l’Afrique australe.

M. Adesina a également été économiste principal et coordinateur des recherches en sciences sociales à l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA), économiste principal et coordinateur du Groupe de travail sur l’économie du riz d’Afrique de l’Ouest de l’Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l’Ouest (ADRAO), ainsi qu’économiste principal adjoint à l’Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT).