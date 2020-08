BAC 2020 – eresultats.bj : les fruits ont tenu la promesse des fleurs

Après un fiasco monstrueux pour la délibération du CEP, le gouvernement béninois s’est très vite rattrapé pour conquérir la confiance des internautes sur le développement du numérique au service des résultats des examens nationaux au Bénin.

Ce mercredi 12 Août 2020, les résultats de l’examen du baccalauréat, session de Juillet 2020, ont été misent en ligne comme prévus. Si un couac a été noté pour le CEP, l’équipe technique de eRESULTATS s’est très vite rattrapée pour le BEPC et le BAC. Les résultats ont été affichés , à la date annoncée, avec une fluidité relative au niveau de la plateforme.

En juillet dernier, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Monsieur Salimane KARIMOU, avait rappelé l’ambition du gouvernement de faire du Bénin le hub numérique de l’Afrique de l’ouest. Ainsi, parmi les réformes et projets phares du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), intervient la « Généralisation de l’usage du numérique par l’éducation et la formation ». Pour contribuer à l’atteinte de ces différents objectifs, les 03 ministères des Enseignements se sont associés au Ministère du Numérique et de la Digitalisation pour lancer la plateforme eRESULTATS.

Au départ, cette consultation en ligne des résultats était annoncée payante. Mais le fiasco du CEP a fait rebroussé chemin au gouvernement qui a finalement opté pour la gratuité. Au titre de l’année 2020, ce sont 451.117 apprenants des classes de CM2, 3ème et Terminale qui pourront, sans se déplacer vers les lieux d’affichage habituels, consulter en ligne en toute sécurité et recevoir dans leur boîte mail, les résultats des délibérations par les instances habilitées.

Cette innovation vient à point nommé, dans le contexte de la pandémie du coronavirus. Cela évitera les regroupements de masse et les déplacements risqués pendant cette période. Egalement selon le gouvernement, il y aura un bouquet de services disponibles, allant de la demande d’attestation de diplôme à la demande de délivrance du diplôme lui-même ou du relevé de notes.