Autriche – Grand Prix MotoGP: accident spectaculaire suite à un accrochage à pleine vitesse (Vidéo)

Lors d’une course, ce dimanche 16 août du Grand Prix d’Autriche en moto GP, un accident grave s’est produit suite à un accrochage à pleine vitesse entre les véhicules de deux pilotes, un Italien et un Français, relate le portail Motorsport.com.

Les images font froid dans le dos. Le Grand Prix d’Autriche en Moto 2 a dû être interrompu, ce dimanche, à cause d’un spectaculaire accident survenu dans les premiers tours de la course et laissant craindre le pire pour la santé d’Hafyzh Syahrin. Pendant le huitième tour de la course, un drame a été évité d’un rien, lorsqu’un accident spectaculaire entre Johann Zarco et Franco Morbidelli, peu avant le virage 3, a failli coûter la vie à Valentino Rossi et Maverick Viñales.

Le pilote malaisien n’a pu éviter le choc avec la moto d’Enea Bastianini. A la sortie d’un virage, l’Italien a perdu le contrôle de sa cylindrée avant de chuter. S’il a pu rapidement quitter la piste en évitant les autres concurrents, sa moto est restée au milieu du tracé et a été percutée de plein fouet par Syahrin.

Llámalo Dios, llámalo suerte… gracias a lo que sea que ha puesto a Rossi justo entre las dos motos, y no un metro por delante o por detrás. 🙏 pic.twitter.com/bBVM4wL7Aw — MrAlexF1 (@MrAlexF1) August 16, 2020

One of the most terrifying #MotoGP crashes we've EVER seen!!! 😱



Watch the Turn 3 accident from all angles! 💥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/L2GLToviFi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2020

Le Malaisien a été éjecté à plusieurs mètres et resté de longues minutes allongé sur le sol avant d’être emmené en ambulance. Plus tard, Franco Morbidelli a été vu marchant, soutenu par le personnel médical. Les autres pilotes ont réussi à éviter les morceaux des véhicules qui jonchaient la piste après l’accrochage entre l’Italien et le Français.

Après un drapeau rouge, la course, réduite à 13 tours et remportée par Jorge Martin. Hafizh Syahrin souffre de douleurs mais n’a rien de cassé après sa chute impressionnante au Grand Prix d’Autriche. Le pilote français Johann Zarco (Reale Avintia Racing), sera opéré mercredi d’une fracture au poignet droit.