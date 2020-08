« Au Mali, le pouvoir doit être rendu aux civils », la France met en garde les putschistes

Le président français Emmanuel Macron, a condamné ce mercredi, le coup d’Etat du Mali, soutenant que le pouvoir doit être rendu aux civils.

La France a une énième fois exprimé sa frustration face aux événements qui se sont déroulés dans la République du Mali dans la journée du mardi 18 août 2020. Le chef de l’Etat français Emmanuel Macron a rappelé que la France et ses partenaires sont engagés au Mali et dans la région pour la sécurité des populations sahéliennes et à la demande des États sahéliens.

Pour Emmanuel Macron, la lutte contre les groupes terroristes et la défense de la démocratie et de l’État de droit sont indissociables. En sortir, c’est provoquer l’instabilité et affaiblir « notre combat ». Ce n’est pas acceptable. « Au Mali, le pouvoir doit être rendu aux civils et des jalons doivent être posés pour le retour à l’ordre constitutionnel. Le Président Keïta, son premier ministre et les membres du gouvernement doivent être libérés sans délai et leur sécurité garantie », insiste le patron de l’Elysée.

« Trouver une issue à la crise malienne »

« La France et l’Union européenne sont aux côtés de la CEDEAO et de l’Union africaine pour trouver une issue à la crise malienne. La paix, la stabilité et la démocratie sont notre priorité », a déclaré le président français ajoutant « Nous sommes extrêmement attentifs à la sécurité de nos ressortissants au Mali. J’ai demandé en Conseil de défense ce matin de tout mettre en œuvre dans ce sens ».

Prenant le pouvoir mardi, les militaires ont promis l’organisation des élections générales dans de brève délaie.