Athletisme : record du monde du 5000 m pour l’Ougandais Cheptegei

Avec un chrono de 12 min 35s, Joshua Cheptegei a battu le record du monde du 5000 m ce vendredi à l’occasion du meeting Ligue de Diamant de Monaco.

Le record du monde de 5000 m de distance tombe ce vendredi sous pavillon ougandais à l’occasion du meeting Ligue de Diamant de Monaco. Joshua Cheptegei a en effet établi en 12’35 »36 un nouveau record du monde du 5000 m. Parti seul aux 3’000 m, l’Ougandais a survolé la course, son dauphin, le Kényan Nicholas Kipkorir Kimel, arrivant avec près de 16 secondes de retard (12 min 51 sec 78). Le nouveau champion efface des tablettes, l’Éthiopien Kenenisa Bekele qui avait réalisé 12’37 »35, le 31 mai 2004 à Hengelo (HOL).

Âgé seulement de 23 ans, Joshua Cheptegei accroche donc un nouveau trophée à sa collection déjà impressionnante. L’Ougandais avait remporté le 10 000 mètres aux derniers championnats du monde. Il avait déjà établi des records du monde, mais sur route, sur 5, 10 et 15 kilomètres.

«J’avais comme objectif de battre ce record du monde qui tenait depuis très longtemps, devait expliquer l’Ougandais après sa course au micro de Canal Plus. Je me disais qu’il y avait quelque chose à faire. Monaco est un endroit spécial et je savais que c’était une piste où on pouvait battre le record du monde. Je suis allé au bout de moi-même. Ce n’était pas facile de rester motivé cette saison, mais j’y suis parvenu. J’avais le bon staff avec moi, le bon coach.

D’ordinaire, je viens m’entraîner en Europe, mais rester finalement en Ouganda cette fois-ci auprès de ma famille a été une bonne chose. Je suis allé au bout de moi-même », a confié le sportif à la presse internationale après son sacre.