Archie : Meghan Markle et Harry renvoient sa nounou après un « incident de nuit »

Meghan Markle et le prince Harry ont eu trois nounous pour les aider à s’occuper de leur fils Archie Mountbatten-Windsor jusqu’à présent. Mais ils ont eu une expérience difficile avec la première personne qu’ils ont embauchée.

Meghan Markle et le prince Harry ont été forcés de renvoyer la nounou d’Archie après qu’elle ait été « non professionnelle et irresponsable » lors de sa deuxième nuit de travail pour eux. Au départ, le couple ne voulait aucune aide pour élever son petit garçon, né en mai 2019, mais après le retour de la mère de Meghan, Doria, aux États-Unis, ils ont changé d’avis.

Le couple a eu une mauvaise expérience avec la première femme qu’ils ont employée et ils n’étaient pas satisfaits de son comportement, ce qui a finalement affecté leur confiance envers la deuxième personne qu’ils ont embauchée. Dans leur nouvelle biographie sur le couple Finding Freedom, les journalistes royaux Omid Scobie et Carolyn Durand expliquent que Meghan et Harry ont eu trois nounous au total.

Embaucher une infirmière de nuit

«Ils ont décidé d’embaucher une infirmière de nuit pour établir un horaire de sommeil et être une paire de mains supplémentaires. Mais leur temps avec le couple est bref. Meghan et Harry ont été forcés de laisser partir l’infirmière au milieu de sa deuxième nuit pour manque de professionnalisme et irresponsabilité. », ont révélé les journalistes cités par People. Malgré la mauvaise expérience, Meghan et Harry ont décidé d’essayer une autre nounou. Bien que leur deuxième employé ait fait un «bon travail», le premier «incident» les rend tous les deux nerveux. « Ni l’un ni l’autre ne se sont sentis à l’aise de dormir toute la nuit sans aller régulièrement voir Archie. », indique le livre.

C’est pourquoi, après quelques semaines, ils ont décidé de la laisser partir et d’assumer eux-mêmes les tâches nocturnes. La même source rassure que Meghan MArkle et Harry ont quand même choisi de continuer à être aidés, embauchant une nouvelle nounou de jour qui travaillait en semaine. Contrairement à la nounou du duc et de la duchesse de Cambridge, la nounou des Sussex ne vivait pas avec eux à Frogmore Cottage . «Harry et Meghan avaient convenu qu’ils ne voulaient pas que leur maison soit remplie de personnel », peut-on lire dans le livre.