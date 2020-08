Annoncé pour prendre la relève de Messi au Barça, Neymar met les choses au clair

Contrairement aux rumeurs qui l’envoient au Barça, le N°10 parisien, Neymar, n’ira nul part; du moins, pour le moment. Le brésilien a soif de remporter plus de trophées avec le PSG et va donc poursuivre son aventure avec le club français.

En contrat avec le PSG jusqu’en 2022, le crack brésilien, Neymar Junior, est couramment cité pour prendre la relève de Lionel Messi au FC Barcelone. Mais le joueur semble n’avoir pas envie de quitter le Parc des Princes. Neymar veut remporter la ligue des champions avec le club parisien et se dit prêt à faire des sacrifices la saison prochaine pour atteindre le but visé.

A lire Aussi: C1 : Neymar en larmes après la défaite du PSG (vidéo)

« Félicitations à chaque joueur et au staff. Nous n’avons pas fini comme nous le souhaitions, mais c’était incroyable de vivre de tels moments. Maintenant, on recharge les batteries et on revient plus fort avec la même envie de gagner. Allez Paris », a lancé Neymar sur Instagram, en référence à la finale de la ligue des champions, perdue (1-0) face au Bayern Munich.

A travers cette déclaration, on comprend que le joueur a d’ores et déjà mis le cap sur la saison 2020-2021; de quoi faire taire les rumeurs sur son départ du PSG.