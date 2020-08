Amnesty International Bénin: Fidèle Kikan démissionne de son poste de Directeur Exécutif

Fidèle Marcos Kikan a quitté la tête de la Direction Exécutive d’Amnesty International Bénin. Son départ a été annoncé ce mardi 25 Août 2020 par l’Organisation. Le Conseil d’administration s’est aussitôt réuni pour désigner Dieudonné Dagbeto qui assurera l’intérim pendant 6 mois.

Fidèle Kikan a quitté ses fonctions de Directeur Exécutif de la place béninoise d’Amnesty International. Le désormais ex-directeur exécutif, a totalisé cinq (05) ans de travail au service des droits de l’homme. « A l’heure de son départ pour d’autres challenges, nous lui témoignons toutes nos reconnaissances et admirations pour ces cinq belles années passées au service des droits humains au Bénin et dans le monde », lit-on dans le message d’Amnesty International Bénin. Cette démission est intervenue le 14 juillet 2020 et l’intéressé a évoqué des raisons de convenance personne.

Fidèle Kikan part à un moment où sa gestion est critiquée et l’Organisation impliquée dans des poursuites judiciaires. « En réalité, l’ONG Amnesty International Bénin traverse depuis plusieurs années une série de crises internes graves et inimaginables dans une organisation de défense des droits humains. Comme vous le savez sans doute, l’ONG Amnesty International Bénin est actuellement impliquée dans trois procédures judiciaires pendantes devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou », a confié à BENIN WEB TV, Olivier Kiti, ancien membre d’Amnesty International Bénin.

Le Bureau dirigé par Fidèle Kikan accusé de mauvaise gestion

La gouvernance à la tête d’Amnesty International Bénin porte des tâches noires selon certains membres de l’organisation qui donnent de la voix depuis plusieurs mois. La plus grave action du Conseil d’Administration contestée par les frondeurs dont Olivier Kiti porte la voix est relative aux multiples assauts subis par le Comité de Recours de l’Organisation de la part de l’équipe d’Emmanuel Adjnanon.

Selon Olivier Kiti, membre et ancien cadre salarié de l’ONG Amnesty International Bénin, le Conseil d’Administration et la Direction Exécutive se sont illustrés dans des agissements qui n’honorent pas l’Organisation. Trois principaux griefs sont portés contre l’équipe d’Emmanuel Adjanon dans ce dossier confié à la justice. En effet, il est reproché au Conseil d’Administration et à la Direction Exécutive la violation des statuts et règlement intérieur, la méconnaissance des valeurs, principes et normes de base de l’organisation et la défiance de l’autorité du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique.

« Rien n’a pas été fait en violation des textes »

Emmanuel Adjanon, président Amnesty International Bénin et Fidèle Kikan indexés dans les dénonciations d’Olivier Kiti se sont abstenus de répondre aux accusations portées contre eux. Contactés par l’équipe de Bénin Web Tv, les mis en cause refusent de se prononcer pour le moment sur le dossier.

La seule chose à retenir, c’est qu’ils disent avoir agi en conformité avec les recommandations des instances internationales de l’Organisation mondiale Amnesty International dont l’ONG Amnesty International Bénin est une entité nationale membre. Selon Fidèle Kikan, rien n’a pas été fait en violation des textes comme tente de faire savoir Olivier Kiti. Il a promis que la part de vérité du Bureau Exécutif National sera connue de tous au moment opportun.