Alassane Ouattara : « Ce sera un coup K.O…. Ils ont peur, ce sont des peureux »

Le président ivoirien Alassane Ouattara a été officiellement investi candidat de son parti, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, ce samedi 22 août 2020 à Abidjan. A l’occasion, l’actuel chef d’état a annoncée qu’il fera un premier coup KO.

Le président de la république, Alassane Outtara a brandi ce samedi, la pancarte « 1 Coup KO. » au Stade Felix Houphouët Boigny. « Je suis confiant que le 31 octobre prochain, nous ferons un coup KO », a lancé Ouattara devant des dizaines de milliers de partisans rassemblés au stade Houphouët-Boigny.

Grâce à votre soutien et à votre mobilisation, j’ai obtenu un million de parrainages. Merci à vous ! J’irai déposer mon dossier de candidature la semaine prochaine. pic.twitter.com/DurOOEn5Qy — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) August 22, 2020

Nous croyons à une large victoire du RHDP, dès le premier tour, au soir du 31 octobre 2020, parce que nous avons un bilan, un projet et une vision pour notre pays. Nous devons continuer de renforcer la Paix, la Stabilité, la Cohésion sociale et le Rayonnement de notre pays. pic.twitter.com/bLvZsUHLHX — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) August 22, 2020

» Il faut que certains comprennent que, en tout cas, en Côte d’Ivoire, le temps des coups d’Etat est passé, le temps d’accéder au pouvoir par accident est passé », a-t-il déclaré. « A compter de maintenant, ce sont les ivoiriens qui votent et qui désigneront le prochain candidat, le président, et ce prochain président, ce sera Alassane Ouattara », a-t-il poursuivi.

« Ils ont peur, ce sont des peureux »

La scène s’est produite ce samedi, alors qu’il se faisait investir comme candidat de son parti à la présidentielle d’octobre, où il briguera un troisième mandat. « Je vous investis ce 22 août comme candidat du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 », a déclaré Henriette Diabaté, première vice-présidente du parti au pouvoir, s’adressant à M. Ouattara.

Chaque candidat, chaque formation politique doit s'atteler à mobiliser ses électeurs pour espérer gagner les élections, sans violence. La violence ne passera pas. Je suis là pour protéger les Ivoiriens. Je veux la paix pour notre pays et pour nos concitoyens. pic.twitter.com/muqTwW8u9X — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) August 22, 2020

Face à un public acquis à sa cause, Alassane Ouattara s’est montré rassurant et très critique envers les opposants. « Ils ont peur, ce sont des peureux », a-t-il lancé à l’endroit de l’opposition, qui, selon lui, est l’instigatrice des manifestations en Côte d’Ivoire.Il estime qu’il ne faut pas instrumentaliser les jeunes, et que « la violence ne passera pas ».

Le président ivoirien Ouattara a confirmé sa candidature le 6 août 2020. L’annonce a provoqué des manifestations de violences pendant trois jours, faisant six morts, une centaine de blessés et 1 500 déplacés en Côte d’Ivoire. Selon le bilan officiel rapporté par le Monde, 69 personnes ont été interpellées.

Merci de m’avoir porté à la tête de notre grand parti, le RHDP, le premier parti de Côte d’Ivoire. En effet, le RHDP est aujourd’hui le seul parti qui couvre l’ensemble du territoire national. Le RHDP, c’est 151 députés sur 251, 143 mairies sur 201 et 24 régions sur 31! pic.twitter.com/Qv4WLxPQuf — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) August 22, 2020

Et pourtant, en mars 2020, Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, avait dévoilé son intention de ne pas se représenter à la présidentielle d’octobre 2020. A l’époque, il avait désigné comme dauphin, son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly décédé brutalement le 8 juillet d’un infarctus. Une situation qui a certainement amené le chef de l’Etat, a finalement opté pour un troisième mandat.

Après le décès d’Amadou, vous m’avez demandé de revenir sur ma décision de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Après mûres réflexions, j’ai décidé, en mon âme et conscience et par devoir citoyen, de répondre favorablement à votre appel. pic.twitter.com/1l7qINO2wA — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) August 22, 2020

Tous les observateurs de bonne foi savent qu'étant dans la 3e République, rien ne m’empêche d'être candidat. C’est le cas pour mes prédécesseurs s’ils remplissent toutes les conditions. Ce droit, j'avais décidé de ne pas l'exercer, pour passer la main à une nouvelle génération. pic.twitter.com/3lOyxBrSyK — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) August 22, 2020