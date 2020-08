Alassane Ouattara annoncé en France: une rencontre en vue avec Macron

Le président Alassane Ouattara est annoncé en France pour y passer ses vacances. Au cours de son séjour français, le chef d’Etat ivoirien aura un tête-à-tête avec son homologue Emmanuel Macron.

Investi samedi 22 août candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Alassane Ouattara devrait atterrir en France ce 25 août. Mais selon Jeune Afrique, la situation au Mali l’a forcé à décaler son départ, la Cedeao prévoyant une nouvelle réunion de ses chefs d’État le 27 ou le 28 août.

En France, le chef de l’État ivoirien prendra quelques jours de vacances dans sa résidence de Mougins (sud-est de la France). Une rencontre entre lui et le patron de l’Elysée est également prévue dans son agenda. Le voyage du président Alassane Ouattara à Paris, devrait initialement durer jusqu’au 6 septembre 2020.

« 3e mandat controversé »

Bien que le menu de l’échange qu’aura Alassane Ouattara avec Emmanuel Macron n’est pas encore révélé, nul doute que les deux chefs d’Etat aborderont la candidature de Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Une candidature qui suscite des manifestations dans plusieurs villes de la Côte d’Ivoire.

Au moins 06 morts et une centaines de blessés et d’interpellations ont été enregistrés en Côte d’Ivoire. Macron qui avait salué la décision de Ouattara de ne plus aller aux élections, devra ainsi échanger avec son ami qui s’est ravisé, après le décès de son dauphin Amadou Gon Coulibaly et s’est déclaré candidat pour une troisième fois.