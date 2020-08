Ajax d’Amsterdam: le défenseur Daley Blind s’effondre en plein match

Le défenseur de l’Ajax et des Pays-Bas, Daley Blind, s’est effondré lors du match amical de pré-saison, mardi, contre le Hertha Berlin, rapporte BBC Sport.

Le joueur de 30 ans s’est écroulé sur le terrain pendant la rencontre en amicale de son équipe contre le club allemand de Hertha Berlin. Selon BBC Sport, Blind souffre de maladie cardiaque diagnostiquée en décembre 2019 après qu’il a souffert de vertiges lors d’un match de Ligue des champions contre Valence.

Il a pu reprendre les entraînements et les matches en février, après que les médecins lui ont installé un défibrillateur automatique implantable (ICD). A la suite de son malaise mardi, le patron de l’Ajax, Erik Ten Hag, Blind se sentait « OK » après que son appareil été remplacé. « L’ICD de Daley Blind a explosé. Il a été remplacé immédiatement et il se sent bien maintenant, il se sent bien », a déclaré Ten Hag à la chaîne de télévision néerlandaise Ziggo Sport. « Nous allons faire des recherches à ce sujet maintenant », a-t-il ajouté.