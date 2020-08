35 000 cartes biométriques confectionnés pour des béninois vivant au Nigeria

Les cartes biométriques des Béninois vivant au Nigéria sont désormais disponibles. Le Gestionnaire-Mandataire de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (Anip), Cyrille Gougbédji, a animé un point de presse, ce vendredi 21 Août 2020, pour apporter des clarifications sur la réception desdites cartes.

35.000 Béninois, vivant au Nigéria, vont pourvoir enfin entrer en possession de leurs cartes d’identités biométriques. Après l’opération de recensement menée en décembre 2019, les cartes biométriques des personnes enregistrées ont été réceptionnées. Selon Cyrille Gougbédji, ces cartes seront envoyées dans les chancelleries pour être distribuées aux bénéficiaires.

Extrait de l'intervention du Gestionnaire-Mandataire de l'#ANIP, #CyrilleGOUGBEDJI, lors du point de presse qu'il a donné dans la salle de réunion de l'agence. #Wasexo #Gouvbenin pic.twitter.com/m7VikKDzci — #FierDetreBeninois 🇧🇯 (@gouvbenin) August 21, 2020

En dehors de la carte biométrique, le Gestionnaire-Mandataire de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (Anip), Cyrille Gougbédji, annonce la mise à disposition de ces 35 000 Béninois, de l’acte de naissance sécurisé. « Tous ces 35 000 Béninois vivant au Nigéria, qui ont participé à l’identification biométrique, seront bénéficiaires de l’acte de naissance sécurisé », a-t-il précisé.

Comment bénéficier de la carte d’identité biométrique?

La carte d’identité biométrique est institué au Bénin depuis quelques temps. Elle n’est pas seulement destinés aux Béninois vivant au Nigéria. Selon Cyrille Gougbédji, c’est une carte qui est déjà en vigueur sur toute l’étendue du territoire national et tous les béninois devraient s’en procurer. Pour l’obtention de la carte d’identité biométrique, les demandeurs doivent fournir les pièces ci-après :

acte de naissance sécurisé (obligatoire), délivré par l’Anip à 1 000 FCFA ;

copie du certificat d’identification personnelle (obligatoire), délivré par l’Anip à 2 800 FCFA;

photo bijou (obligatoire) ;

preuve de profession (facultative) ;

preuve de groupe sanguin (facultative) ;

quittance de paiement de six (6.000) mille francs CFA sur le compte 102316471 ouvert au trésor public.

Il faut souligner que l’acte de naissance sécurisé et le Certificat d’identification personnelle sont délivrés à l’Anip sur présentation du récépissé du Recensement administratif à vocation d’identification des personnes (RAVIP).

Quid du Certificat d’identification personnelle (Cip)?

Prévu par la loi N°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin, le Certificat d’identification personnelle (Cip) est un document qui certifie l’identification d’un béninois dans le Registre National des Personnes Physiques (RNPP). Il remplace le certificat de possession d’état et l’attestation de résidence dans le processus d’établissement des pièces d’identité, comme la carte d’identité nationale biométrique.

Il est délivré sous la forme d’une carte portant la photo et le numéro d’Identification Personnelle du détenteur, ainsi que deux codes QR permettant d’en vérifier l’authenticité. Il a une validité de 02 ans et délivré à 2 800 FCFA par l’Anip. Il faut noter que la création du Cip est renforcée par le décret N°2020-099 du 26 février 2020 relatif au numéro personnel d’identification dans ses articles 2, 5 et 6 et le décret N°2020-100 du 26 février 2020 portant mise en œuvre du registre National des personnes physiques en son article 3.