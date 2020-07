Zidane : « Le match contre Villarreal sera l’un des plus difficiles de cette saison »

En conférence de presse, ce jeudi, Zinédine Zidane a analysé le match de la 37è journée de Liga, entre le Real Madrid et Villarreal. Le technicien français a évoqué l’état de forme de ses joueurs et la possibilité de décrocher le titre qu’ils espèrent, depuis 2017.

Le Real Madrid n’est plus qu’à deux points du titre de champion de Liga. Un trophée que les Madrilènes n’ont plus soulevé, depuis 2017. Avec un avantage de quatre points au classement, les Merengués pourraient être sacré champions, jeudi, en cas de victoire face à Villarreal, lors de la 37è journée du championnat. En conférence de presse, ce matin, Zinédine Zidane a analysé cette confrontation face au 5è de Liga et ses enjeux. « Ce sera l’un des matchs les plus difficiles que nous avons eu. Il y a beaucoup de bruit autour de la célébration. Nous avons un match, et c’est tout. Nous devons mettre toute notre énergie sur le match. Ça parle beaucoup dehors mais nous, nous ne pensons qu’au match« , a déclaré l’entraîneur du Real Madrid.

Le champion du monde 98 a aussi évoqué l’état de forme de ses joueurs, qui sont déterminés à aller chercher les trois points de la victoire. « Nous sommes là pour gagner. C’est ce qui nous motive, nous nous préparons pour cela et c’est tout. Je n’ai pas besoin de penser à faire un match nul ou pas. Nous allons tout donner, comme toujours. Le rival va faire la même chose. Nous devons seulement penser au match de jeudi », a ajouté Zinedine Zidane.

Le coach Merengue s’est également confié sur l’état de santé d’Eden Hazard. Le Belge, revenu de blessure, est laissé au repos, lors des deux dernières rencontres du club. « Hazard va mieux, il va bien. Il ne ressent plus la douleur, depuis quelques jours et c’est une bonne chose pour nous. L’important, c’est qu’il aille bien », a conclu Zizou.