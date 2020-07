Will Smith: qui est August Alsina, le jeune amant de sa femme, Jada Pinkett?

Jada Pinkett-Smith, épouse de Will Smith a révélé avoir eu une relation avec un jeune rappeur . Il s’agit d’August Alsina, 27 ans, qui n’a jamais autant fait parler de lui.

En juin 2020, August Alsina dévoilait avoir eu une liaison avec la femme du célèbre comédien Will Smith. « Je me suis totalement donné à cette relation pendant des années de ma vie, et j’aime vraiment et profondément cette femme. J’ai une tonne d’amour pour elle », avait-il déclaré. Mais ce qui taraude le plus les fans du comédien, c’est d’en savoir plus sur ce jeune rappeur très peu connu qui vient de chambouler le couple Smith.

Une enfance pas très saine

August Alsina est né à la Nouvelle-Orléans. Même s’il n’a pas une enfance très saine, il a grandi avec un père puis un beau-père qui avaient tous les deux des problèmes de toxicomanie. Selon Closer, pour que sa mère puisse s’occuper au mieux de lui et de ses frères et soeurs, elle cumulait deux travaux.

Il a démarré la musique à 14 ans à travers son compte youtube mais n’était pas pris au sérieux. Il a commencé à percer, rapporte US Magazine, lorsque son frère, Melvin LaBranch III a été tué par balle en 2010. Alors qu’il se réfugiait dans la musique pour surmonter ce deuil, sa soeur, Chandra, mère de trois enfants, est morte des suites d’un cancer.

« Ma maladie auto-immune fait rage »

August Alsina a sorti sa première réalisation un an après ce drame puis un single révolutionnaire, I Luv This S, l’année suivante. Son premier album s’est imposé pendant 60 semaines sur les charts Billboard, en 2014. Il est connu pour avoir collaboré avec Lil Wayne et Chris Brown dans son second opus.

Pour rappel, reçu dans l’émission le Red Table Talk en 2018, Alsina confiait qu’il souffrait d’une maladie auto-immune qui attaquait son foie. “Ma maladie auto-immune fait rage, mais je me bats contre cette chose et donc ma mission est de me remettre sur pied et d’être capable de me rattraper », avait-il alerté sur instagram à l’époque.

Dans cette bataille contre sa maladie auto-immune, il a pu compter sur le soutien de Jada Pinkett Smith présente à ses côtés. Ce qui d’ailleurs aurait créé le rapprochement entre eux.