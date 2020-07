Will Smith: les non-dits de son divorce avec sa première femme, Sheree Zampino

Avant de connaître Jada Pinkett, Will Smith avait vécu avec sa première femme, Sheree Zampino.

Le couple Will Smith et Jada Pinkett-Smith est au cœur d’une polémique d’infidélité, depuis quelques semaines. Le comédien de 51 ans était marié en premières noces à Sheree Zampino. Marié à Jada Pinkett-Smith, depuis bientôt vingt-trois ans, Will Smith a eu une autre vie, avant de rencontrer celle qui lui donnera deux enfants : Jaden (22 ans) et Willow (19 ans). Selon Closer, il s’est d’abord marié en premières noces avec Sheree Zampino, le 9 mai 1992, avec qui il a eu un fils, Trey, né seulement six mois après leur union.

Will Smith a divorcé avec Sheree Zampino, en 1995, après trois ans de mariage. Malgré leur séparation, les deux parents s’affectionnent régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors qu’il était encore marié, le comédien était déjà épris de Jada Pinkett. « Il y a ce truc, c’est que je sais immédiatement en voyant une personne si notre relation peut être exponentielle. Lorsque j’ai vu Jada dans la sitcom, j’ai su qu’il y avait quelque chose dans notre énergie qui pouvait être magique. », a confié Will Smith. A l’en croire, il n’était pas avec la personne avec laquelle il était censé être.

« Je suis un bien meilleur père qu’un mari. »

C’est pourquoi, peu après s’être uni avec la mère de son premier enfant, le comédien s’est rétracté pour corriger son erreur, selon les révélations faites par Closer.