« Vous me blessez avec vos mots, vous me faites pleurer », Queen Fumi

La chanteuse béninoise, Queen Fumi, vit actuellement une détresse émotionnelle. C’est ce qui ressort d’un message adressé à ses fans, le 30 juin 2020.

Queen Fumi sort de ses gonds. Le mardi 30 juin 2020, la chanteuse a répondu à ses détracteurs sur sa page Facebook. «Je ne sais pas où ni comment vous trouvez le courage, ou je dirais même l’audace de dire ce genre de choses aux gens qui vous entourent», a écrit Queen Fumi, visiblement très en colère. A l’en croire, les fans pensent avoir tout droit sur sa vie: «Je ne sais pas à quel moment vous vous dites: « Je suis fan d’elle, j’ai donc le droit de décider quand elle doit maigrir ou grossir », « j’ai le droit de décider ce qu’elle portera ou non »», a-t-elle dénoncé.

Queen Fumi ne peut pas ne pas répondre, malgré ses envies d’ignorer les attaques: «Si je pouvais, je choisirais de ne plus jamais lire aucun de vos commentaires ni aucun message, mais mission impossible.

Il me suffit d’en lire un seul au réveil et toute ma journée est gâchée…». Puis de se libérer: «Cela fait des semaines et des mois que vous me blessez avec vos mots…que vous me harcelez, que vous me faites pleurer».

Queen Fumi s’est libérée, certes, mais elle est toujours sous le choc. «Qui sait? Peut-être le jour où je mourrai…de cette maladie que vous appelez « la maladie des Blancs »…», dit-elle a ses détracteurs.