Vives altercations entre Meghan Markle et Kate Middleton: voici les vraies raisons

Meghan Markle s’est disputée violemment avec Kate Middleton, qui finit en pleurs juste avant son mariage. Les raisons de la brouille ont été révélées par la presse britanniques au lendemain du megxit.

Les médias britanniques ont fait des révélations sur ce qui divise Meghan Markle et Kate Middleton, depuis 2018. Selon The Telegraph, l’ex-actrice américaine, Meghan Markle, a réalisé ses rêves en épousant l’homme de sa vie. Mais avant le mariage, des clashs ont éclatés entre elle et Kate. La raison: Meghan aimerait avoir un mariage à sa guise, tout en mettant de coté une nouvelle fois le protocole royal. Un choix qui n’a pas plu à Kate. « Il y a eu un incident à la répétition du mariage (…) C’était une journée chaude et apparemment il y avait un débat pour savoir si les demoiselles d’honneur devraient porter des collants ou non. Kate, qui suivait le protocole, pensait qu’elles devraient, Meghan ne voulait pas qu’elles en portent », ont raconté les médias britanniques.

Au finish, lors du mariage de Meghan Markle, les demoiselles n’ont pas porté de collant. Mais le couple a été vu en public à Wimbledon, en juillet 2019, lors de la finale du tournoi le plus prestigieux du monde en compagnie de Pippa. Des clichés du duo en train de sourire et de discuter dans les tribunes ont été publiés. Selon un témoin, Kate avait même consolé Meghan, après que son amie Serena Williams avait perdu la finale féminine (contre la Roumaine Simona Halep, ndlr).

Aux dernières nouvelles, Meghan Markle a intenté une bataille juridique contre Mail on Sunday. Lors du procès, la femme du prince Harry a indiqué qu’elle n’était « pas protégée » par la famille royale et qu’elle n’était pas autorisée à se défendre contre la presse.