Vidéo : le joueur qui semble échapper à la malédiction Guardiola

À peine 20 ans, et il joue déjà comme un taulier. Jeudi soir, le jeune milieu de terrain, Phil Foden, a illuminé, de sa classe et de son talent, la rencontre, opposant Manchester City et Liverpool.

Face à des Reds, déjà champions et probablement démobilisés, le « successeur de David Silva » a fait étalage de toutes ses qualités. Jeu court, jeu long, dribbles, percussion… Il a tout fait subir aux Scousers, achevant le match avec un but et deux passes décisives. Une chance pour le jeune anglais que d’autres, qui ont travaillé sous les ordres de Pep Guardiola, n’ont pas. Yaya Touré, Hleb, Mario Gotze, Sancho, Diaz ou encore Fabregas peuvent en témoigner.