Valladolid-Barça : quel onze de départ pour les deux équipes

A quatre points du fauteuil, le Barça se déplace, ce soir, à Valladolid, dans l’espoir de réduire le fossé qui le sépare du leader de Liga, Real Madrid. Une rencontre que les Blaugranas sont condamnés à gagner, au risque de dire adieu au titre.

Victorieux de l’Espanyol (1-0), mercredi, le Barça va tenter de décrocher sa troisième victoire de rang. Les Blaugranas affrontent, ce soir, Valladolid, pour le compte de la 36è journée de Liga. Les Catalans n’ont plus droit à l’erreur. Ils doivent remporter chaque match pour entretenir le rêve de remporter la Liga, cette saison. Pour cette rencontre, Quique Setién va faire sans son défenseur central, Samuel Umtiti, toujours blessé. Le technicien espagnol ne pourra pas non plus compter sur son jeune attaquant, Ansu Fati, suspendu pour avoir pris un carton rouge, en milieu de semaine.

De son côté, Valladolid, qui est déjà assuré de disputer le championnat, la saison prochaine, va tenter de négocier, au moins, le nul face aux Catalans, qui moyens depuis la reprise des compétitions.

Voici les compos probables des deux équipes :

Valladolid : Masip; Moyano; Olivas, Javi Sánchez, Raúl García; San Emeterio, Alcaraz; Hervías, Óscar Plano, Toni Villa – Sergi Guardiola.

FC Barcelone : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Riqui Puig, Busquets, Arturo Vidal; Messi, Suárez – Griezmann.