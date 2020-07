USA – Présidentielle: le rappeur Keny West annonce sa candidature

Alors que les choses se précisent en ce qui concerne les candidatures à la présidentielle aux Etats-Unis, le très célèbre rappeur américain Kanye West a déclaré qu’il se présentait à cette élection, rapporte BBC.

« Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir », a tweeté West. « Je me présente comme président des États-Unis! », a-t-il ajouté. Par cette décision, la star du showbiz va se confronter à un homme qu’il admirait, le président Donald Trump. Après cette fracassante annonce sur le réseau social, le rappeur a reçu le soutien de son épouse Kim Kardashian West mais aussi de l’entrepreneur milliardaire Elon Musk. Cependant, personne n’a aucune idée de si la décision est sérieuse et s’il a rempli les différentes formalités d’usage.

Il ne semble pas avoir enregistré son nom auprès de la Commission électorale fédérale (FEC) pour les élections de novembre. Le nom le plus proche de la base de données de la FEC est un candidat appelé « Kanye Deez Nutz West », qui a déposé ses papiers auprès du Parti vert en 2015 sous l’adresse « 1977 Golddigger Avenue, Suite Yeezus » et ne semble pas avoir collecté d’argent, indique BBC. Ce n’est pas non plus la première fois que West prétend qu’il se présente à la Maison Blanche. Lors des MTV Video Music Awards 2015, il a déclaré qu’il avait décidé de se présenter aux élections présidentielles en 2020. Mais en novembre dernier, il a repoussé la date, affirmant qu’il se présenterait effectivement au concours de 2024.

La course à la montre

Dans son tweet de samedi, le jour de l’indépendance des États-Unis, West, 43 ans, n’a pas dit si sa prétendue course serait affiliée à un parti politique particulier. BBC explique qu’afin d’apparaître sur le bulletin de vote en tant que candidat indépendant, West devrait recueillir un certain nombre de signatures et s’inscrire dans les États dans un délai particulier. Le délai est déjà passé dans certains grands États mais la star de la musique aurait encore techniquement le temps de déposer dans de nombreux autres.