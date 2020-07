Un « poisson bizarre » avec des dents « humaines » retrouvé en Malaisie (photos)

Un poisson étrange avec des dents « humaines » acérées, fait, depuis peu, polémique en Malaisie. La créature, diffusée sur les réseaux sociaux, suscite beaucoup de commentaires.

C’est ce qui fait actuellement la Une des médias people, en Malaisie. Un poisson avec des dents « humaines », péché dans les eaux de ce pays d’Asie du sud-est, suscite de vifs commentaires sur les réseaux sociaux. L’étrange créature, dont l’image a été postée sur Twitter, est rapidement devenue virale, avec plus de 14 000 mentions « j’aime ». Sur la photo, on peut voir cette créature extraordinaire avec des dents « humaines », visiblement exposées. « L’évolution est vraiment un processus fascinant », lit-on dans les commentaires sur l’inhabituel poisson. « On sait, depuis longtemps, qu’il y a des créatures extraterrestres parmi nous. Mais on ne pensait pas qu’elles ressemblaient à ça », dit un autre internaute, fasciné par l’étrange créature.

Selon le journal local,The Rakyat Post, l’animal est un baliste. Composés d’environ 40 espèces, ces catégories de poissons sont souvent de couleurs vives. Ils vivent dans les eaux tropicales et subtropicales. Les mâles sont connus pour être territoriaux et agressifs, fonçant sur les intrus et utilisant même leurs dents pour combattre les crabes et les oursins. Espèces en voie de disparition, les balistes sont très recherchés dans le commerce des poissons exotiques.