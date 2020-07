« Un parfait idiot »: un ancien camarade militaire s’en prend au prince Harry

Le prince Harry est traité de “crétin fini” par un de ses anciens camarades militaires. Ce dernier déplore le comportement du petit fils de la reine Elizabeth II depuis qu’il s’est installé à Los Angeles.

Dans un entretien accordé au média britannique The Mirror, le sergent Trevor Coult est revenu sur la vie du prince Harry depuis son mariage avec Meghan Markle au Megxit. Depuis sa décision de quitter la famille royale supérieure pour devenir financièrement indépendant, le prince Harry est jugé influençable, mais aussi manipulé par Meghan Markle. Selon Gala, le portrait dépeint de l’ancien duc de Sussex est bien loin de son image de prince décontracté engagé dans de nombreuses bonnes causes.

« Il est devenu un parfait idiot »

Le papa du petit Archie aurait fait la promesse “de passer le reste de sa vie à se battre pour nous, les vétérans”, a rappelé l’ancien Sergent Trevor Coult, dans les colonnes du journal The Mirror. Pour lui, Harry est un “idiot complet” qui leur a tourné le dos au premier signe de difficulté. Il indique que l’époux de Meghan Markle lui aurait écrit pour soutenir sa campagne visant à lutter contre le suicide chez les vétérans.

A en croire ce militaire cité par le magazine Gala, le petit-fils de la reine “s’est perdu” depuis qu’il a quitté “avec Meghan Markle la Grande-Bretagne et la famille royale pour Hollywood”. « Il est devenu un parfait idiot. Ses commentaires sont dégoûtants et pour ma part, je suis heureux qu’il ait quitté le Royaume-Uni. Beaucoup de soldats de l’armée britannique sont aussi issus du Commonwealth. Ils ont combattu aux côtés de Harry et il devrait s’en souvenir”, regrette le sergent.

« Il perd massivement ses soutiens »

Puis d’insister: “Il ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre, alors il est maintenant considéré comme un chercheur d’attention. Chaque fois qu’il parle ces jours-ci, il perd massivement ses soutiens ». Toutefois, il réitère son respect au prince Harry pour son service, pour ce qu’il a fait dans le passé et pour avoir mis en place les Jeux Invictus pour les vétérans handicapés. Un projet qui, selon lui, est en train d’être défait maintenant.

En quittant la famille royale pour devenir financièrement indépendant, le prince Harry a renoncé à toutes ses obligations, mais aussi aux privilèges des Windsor. Pour Harry, à travers le Megxit, il entend préserver son fils, Archie mais aussi son mariage avec l’actrice américaine Meghan Markle.