UMOA-Titres: le Bénin recherche un emprunt de 75 milliards pour août et septembre 2020

Dans les mois d’août et de septembre 2020, le Bénin sera encore présent sur le marché financier de l’UMOA-Titres. Selon le calendrier des émissions de l’institution financière, le Bénin prévoit deux mobilisations de fonds en août et une opération d’émission en septembre.

Le Bénin envisage l’émission des Obligations Assimilables du Trésor en août et septembre 2020. Le montant total mis en adjudication pour les trois opérations programmées est de 75 milliards de FCFA. Les 06 et 20 août, le pays compte mobiliser respectivement 30 milliards FCFA et 20 milliards FCFA. En septembre 2020, les OAT prévues aboutiront à un emprunt de 25 milliards FCFA. Ce qui fait un total de 75 milliards pour les deux mois.

Le 02 juillet passé, le pays avait obtenu un emprunt de 26 milliards FCFA alors qu’il avait sollicité 25 milliards FCFA. Récemment, face aux parlementaires, le Ministre Romuald Wadagni a donné des assurances sur l’attention particulière que le gouvernement accorde au taux d’endettement. Il a rassuré que le Bénin est encore bien en dessous de la norme communautaire.