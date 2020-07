UMOA-Titres: le Bénin recherche un emprunt de 30 milliards pour le 6 août 2020

Comme l’a annoncé BENIN WEB TV dans son précédent article, le Bénin a programmé une série d’émissions d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT). Conformément à ce programme, le 06 août 2020, le pays sera sur le marché financier de l’UMOA-Titres avec une demande de 30 000 milliards FCFA.

Le 6 août 2020, le Trésor public béninois compte mobiliser 30 000 milliards de FCFA. Selon le communiqué publié par l’UMOA-Titres, il s’agit d’Obligations Assimilables du Trésor de maturité initiale de 3 ans à un taux d’intérêt 5,90%. Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d’échéance (07/08/2023). Par contre, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d’intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année.

Au trimestre de l’année 2020, le Bénin envisage un emprunt, dont le montant total est de 100 milliards de FCFA. Après les emprunts du mois de juillet, les 06 et 20 août, le pays compte mobiliser respectivement 30 milliards FCFA et 20 milliards FCFA. En septembre 2020, les OAT prévues aboutiront à un emprunt de 25 milliards FCFA. Ce qui fait un total de 75 milliards pour les deux mois. En plus des 25 milliards sollicités en juillet, on se retrouve au 100 milliards de FCFA prévu pour les trois mois.

Tous les détails sur cette nouvelle émission d’OAT

Le Ministre Romuald Wadagni rassure sur le taux d’endettement

Récemment, face aux parlementaires, le Ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, a donné des assurances sur l’attention particulière que le gouvernement accorde au taux d’endettement. Il a rassuré que le Bénin est encore bien en dessous de la norme communautaire.