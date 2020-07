UEFA Champions League : Pas de terrain neutre, pour le Barça et la Juve

Le vendredi 10 juillet 2020, l’UEFA va annoncer la décision finale concernant les 16 derniers matches de la C1. Et ce sera lors du tirage au sort des quarts de finale à Nyon (Suisse). En ce qui concerne les quatre derniers huitièmes de finale, le média espagnol AS annonce qu’il n’y aura pas de terrain neutre et que le Barça sera autorisé à jouer au Camp Nou.

Les fans vont se patienter un mois pour les rencontres retours : Manchester City-Real Madrid, Barça-Naples, Bayern-Chelsea et Juventus-Lyon. Alors que l’instance européenne souhaiterait organiser ces affiches à Porto et Guimaraes en raison de la crise du Covid-19, elle aurait finalement cédé sous la pression du Barça et de Man City, révèle l’AS.

Cependant, les huitièmes de finale retour vont se jouer les 7 et 8 août tandis que, le « Final 8 » va se disputer du 12 au 23 août à Lisbonne. L’Atlético de Madrid, le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame, et le PSG sont d’ores et déjà qualifiés et attendent leurs adversaires.