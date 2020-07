Turquie 1.Lig : Michael Poté « magique » promu en D1

La saison en deuxième division (1.Lig) s’est achevée sur une promotion en Super Lig (D1) pour l’attaquant international béninois Mickael Poté et le BB Erzurumspor. Une récompense obtenue, avec la victoire 4-1 contre Umraniyespor lors de la 34e et dernière journée ce samedi 18 juillet.

On peut le dire, il a été magique tout au long de la saison à voir ses statistiques, moins qu’autrefois, mais précieuses pour un rêve accompli. Et comme récompense individuelle, Poté du haut de ses 35 ans finit co-meilleur buteur (7 buts) de son club avec deux passes. Sa dernière passe a permis aux siens de s’imposer à l’issue de la rencontre la plus importante de la saison. Il fallait gagner pour éviter de passer par les barrages et obtenir directement une place en élite.

Ce qui est aujourd’hui devenu un challenge réussi a été, il y a quelques mois un vœu pour le double buteur à la CAN 2019. Plus excité que jamais, l’ancien joueur d’Adanademirspor oublie son âge, rajeunit son mental et s’offre au soir de sa carrière l’un des meilleurs défis, j’oubliais, il est surnommé l’homme des « défis ».

Poté sous les couleurs d’Adanademirspor a fini deux fois meilleur buteur de la D2 sans vivre ce précieux bonheur. » Après la CAN, oui, j’ai eu des offres. Des clubs de première division voulaient me signer, mais leurs projets ne m’ont pas intéressé. J’aime les challenges. Je préfère jouer en deuxième division, me battre pour faire monter un club que de jouer le maintien en première division. C’est très dur, car je l’ai vécu en Allemagne « , avais expliqué le béninois, Invité dans l’émission Droit dans les Yeux sur Canal+, concernant les raisons de choisir jouer en D2 au lieu de D1, après une CAN réussie sur le plan individuel et collectif.

Par ailleurs, on retrouvera en D1 Turc, Sessegnon, Farnolle, Poté et si possible Mounié si tout se passe bien.