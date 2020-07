Tristan Thompson: son ex, Khloé Kardashian, à nouveau enceinte?

La star de télé-réalité, Khloé Kardashian, envisage d’avoir un deuxième enfant avec son ex, Tristan Thompson.

«L’incroyable famille Kardashian» ne reste pas en marge d’un événement à chaque saison. Alors qu’ils se sont séparés, depuis plus d’un an, Khloé Kardashian et Tristan Thompson sont de nouveau ensemble. Dans l’émission «l’incroyable Famille Kardashian» saison 18, il a été annoncé que le couple attend leur deuxième enfant. Déjà au lendemain de leur séparation, ils avaient annoncé qu’ils seront tous les deux proches de leur fille, True. Selon l’émission, la jeune femme a même congelé ses ovocytes pour une future grossesse, dont elle veut que le basketteur en soit le père.

A en croire Gossip of the City, c’est pour cette raison que Khloé, 35 ans, ne poste plus de photos de son corps en entier sur Instagram.