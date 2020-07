Tottenham : Serge Aurier se prononce (enfin) sur le décès tragique de son frère

Meurtri dans l’âme, après le décès tragique de son frère, Christophe, assassiné à Toulouse, Serge Aurier a tout de même participé à la victoire de Tottenham face à Newcastle (3-1), mercredi. Au micro de La Dépêche, le latéral des Spurs a confié qu’il n’éprouve «ni haine ni vengeance» à l’égard du tueur.

Fusillé dans les rues de Toulouse, en France, lundi dernier, Christophe Aurier a succombé à ses blessures. Le frère cadet de Serge Aurier aurait été abattu, suite à un « différend amoureux ». Si, depuis, le supposé meurtrier s’est rendu à la police, le latéral droit de Tottenham n’éprouve «ni haine ni vengeance à son égard», comme il l’a confié dans La Dépêche. « Aujourd’hui, il faut apaiser les choses. Je n’ai pas de sentiment de haine ou de vengeance. J’évolue dans un métier où il faut être calme. Je suis calme. J’ai confiance en la justice« , a expliqué Aurier, dans le quotidien régional. Bien qu’il se montre fort, face à ce drame, l’international ivoirien est meurtri dans son âme. « Je suis attristé, je suis dans le regret. Je continue à pleurer la mort de mon frère. Je suis resté toute la journée dans mon lit sans bouger, lundi », a-t-il ajouté, encore sous le choc.

Titulaire, mercredi, face à Newcastle, soit deux jours après la perte de son frère, le défenseur latéral a contribué à la victoire de Tottenham (3-1) engagé dans la course à l’Europe. Une rencontre que l’ancien parisien aurait pu zapper, mais le joueur, bien trop solide mentalement, a trouvé la force pour jouer. Avant cela, il a dû annoncer la mauvaise nouvelle à sa mère… « J’ai dû l’annoncer rapidement à ma mère et anticiper. Je suis resté toute la journée dans mon lit sans bouger, lundi. Ça a été une journée difficile« , a reconnu Aurier dans La Dépêche ,non sans remercier ses coéquipiers, qui l’ont soutenu dans ces moments difficiles. «…. je remercie mon équipe, Tottenham. J’ai joué hier soir (N.D.L.R., mercredi soir). Les joueurs du club ont dédié le match à sa mémoire. J’en ai discuté avec l’entraîneur. Je voulais jouer, car on restera toujours debout. Je voulais faire ce match-là et je l’ai fait. C’était un match à enjeu, on a gagné. Je savais que je ne serais pas tout seul sur le terrain… », a-t-il conclu.