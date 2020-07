Top 5 des effectifs actifs des armées dans le monde

Le classement 2020 des puissances militaires, livré par Global Fire Power, a aussi présenté les effectifs des armés dans le monde. Cette fois-ci, les Etats-Unis, malgré leurs puissance militaire et gros budget alloué, se retrouvent à la troisième place.

Le Power Index ou indice de puissance militaire a présenté le classement des puissances militaires, leurs effectifs par nation, mais aussi les budgets alloués par chaque Etat pour son armée. Les Etats-Unis, qui se retrouvaient à la première place dans le classement des puissances militaires et budget, prennent, cette fois-ci, la troisième place, derrière la Chine et l’inde.

TOP 5 des effectifs militaires actifs dans le monde :

RANG PAYS EEFFECTIF ACTIF EFFECTIF RESERVISTE EFFECTIF TOTAL 01er La Chine 2 183 000 510 000 2 693 000 2ème L’Inde 1 362 500 2 100 000 3 462 500 3ème les USA/Otan 1 281 900 860 000 2 141 900 4ème la Corée du Nord 1 280 000 6 300 000 7 580 000 5ème la Russie 1 013 628 2 572 500 3 586 128

Quels sont les budgets alloués par ces Etats pour leur armée ?

Du côté des budgets, ce sont les USA qui arrivent largement en tête avec des dépenses militaires estimées à 716 milliards de dollars US. Ils sont suivis par la Chine avec 224 milliards USD. La Russie tient la troisième place avec un montant total de 87,8 milliards USD. L’Inde, quant à lui, vient en quatrième position pour 57,8 milliards USD et la Corée du Sud, qui a le plus d’effectif militaire, ferme la marche de ce top 5 des budgets avec 43,1 milliards USD.

Selon Global Fire Power, les indicateurs, comme le développement économique, la stabilité financière, la qualité de la main-d’œuvre, les facteurs géographiques, la flexibilité logistique et l’appartenance à une coalition militaire, comme l’OtAN, sont également pris en compte dans ce classement.