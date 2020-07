Togo: « Le pouvoir veut contraindre Kodjo Agbéyomé à l’exil »

Le bras de fer judiciaire entre la dynamique Kpodzro et le régime de Lomé suit son cours. Alors que l’opposant Kodjo Agbéyomé reste introuvable, un responsable du mouvement assure que le pouvoir veut contraindre l’ex-premier ministre à l’exil.

L’opposant togolais, Kodjo Agbéyomé s’est-il exilé? Recherché par la justice de son pays depuis quelques jours et sous le coup d’un mandat d’arrêt international, l’ex-candidat à la présidentielle du 22 février reste introuvable. En conférence de presse, Fulbert Attisso estime que le régime de Lomé met tout en oeuvre pour contraindre le député à l’exil.

« Le mandat d’arrêt du doyen des juges d’instruction exprime ni plus ni moins la volonté du régime politique d’éliminer un protagoniste majeur de la crise post-électorale et de le contraindre à l’exil », déclare Fulbert Attisso. Pour le Coordonnateur de la Dynamique Mgr Kpodzro, cette poursuite judiciaire « dénote la nature autocratique du régime politique du Togo et son mépris pour les institutions sous-régionales ».

L’occasion pour ce cadre de la dynamique de réitérer l’engagement des membres du mouvement porté par Mgr Fanoko Kpodzro de ne pas se soustraire à la justice de leur pays. « A aucun moment, la volonté de se soustraire à la justice n’a animé les responsables de la DMK, et surtout pas un grand commis de l’État comme le Président Agbéyomé Kodjo », a poursuivi Fulbert Attisso.

Arrêté en avril dernier avec d’autres cadres de la dynamique, celui qui s’est déclaré « président élu du Togo » a été libéré sous contrôle judiciaire avec ses compagnons. Dès lors, il a été interdit de sortir du territoire national sans autorisation préalable et de se prononcer sur les résultats de la présidentielle. Des conditions qui n’ont pas empêché l’ancien chef de la primature de faire quelques sorties fracassantes.