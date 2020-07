Tina Glamour : « J’ai…besoin de respect et d’amour »

En froid avec ses proches, à cause de ses positions tranchées avec sa mère, Dandi Lou, et ses petits-enfants, Tina Glamour confie ne jamais tourner le dos à sa famille. La mère de DJ Arafat souhaite juste qu’on lui octroie la place qui est la sienne.

Régulièrement lynchée sur la toile pour ses prises de bec avec sa génitrice, Dandi Lou Hélène, et ses tacles à répétition contre ses enfants, Tina Glamour a sifflé la fin de la réaction. Lors de la conférence de presse, portant sur la commémoration de l’an 1 du décès d’Arafat DJ, Spendja Logbo a dit avoir un grand amour pour sa mère et ses enfants.

» Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, je n’aime pas la bagarre. J’aime mon art et le pratique à fond. Je connais l’importance et le rôle d’une mère. Moi, j’aime ma mère et j’adore mes enfants. Seulement que je suis incomprise. J’ai juste besoin de respect et d’amour », a confié Valentine Logbo à la presse ivoirienne.