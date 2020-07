Tensions au Mali: libération des leaders de la contestation, entre temps, interpellés

Les trois leaders de la contestations, arrêtés, vendredi et samedi, ont été remis en liberté, ce lundi 13 juillet, apprend-on de leurs avocats.

Interpellés après la monstrueuse manifestation qui a secoué la capitale malienne, trois chefs de file de la contestation ont recouvré leur liberté, ce lundi. « Mes trois clients Choguel Maïga, Kaou Djim et l’imam Diarra viennent d’être libérés. D’autres ont été libérés hier soir déjà, de manière désordonnée », a déclaré un de leurs avocats.

Avant cette libération, les organisations, dont la Cédéao, l’UA, l’ONU et l’UE ont condamné leur arrestation, appelant Bamako à revoir sa copie. Vendredi, la troisième manifestation contre le régime du président a été marquée par des heurts, entre policiers et manifestants. Le bilan de ces violences est passé à 11 morts et plusieurs blessés.

Se disant favorable au dialogue, le président, Ibrahim Boubacar Kéita, a fait des geste d’apaisement, dont la dissolution de la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre, Boubou Cissé, a également annoncé la formation, dans les brefs délais, d’un gouvernement d’ouverture.