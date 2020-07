Tension en Méditerranée : Emmanuel Macron appelle l’UE à sanctionner la Turquie

Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi, l’Union européenne à répondre aux mesures prises par la Turquie dans l’est de la Méditerranée et à sanctionner ceux qui violaient les zones maritimes grecques et chypriotes, a rapporté Reuters.

«Dans cette partie de la Méditerranée, vitale pour nos deux pays, les enjeux énergétiques et de sécurité sont essentiels. L’enjeu est une lutte pour le pouvoir en particulier de la Turquie et de la Russie qui s’affirment de plus en plus et face à laquelle l’UE fait encore trop peu de choses », a déclaré Macron lors d’une conférence de presse aux côtés de son homologue chypriote Nicos Anastasiades, cité par Reuters. Mardi, la marine turque a publié un avis connu sous le nom de Navtex, affirmant qu’elle procéderait à des études sismiques entre les îles méditerranéennes de Chypre et de Crète. Athènes a accusé la Turquie de chercher à empiéter sur le plateau continental grec dans une escalade des tensions entre les deux alliés de l’OTAN, a rapporté Ahval.

«Je soutiens totalement Chypre et la Grèce face aux violations turques de leur souveraineté. Il est inacceptable que l’espace maritime des États membres (de l’UE) soit violé et menacé. Ceux qui font cela doivent être sanctionnés », a déclaré Macron.

Le déploiement de navires par la Turquie pour rechercher du pétrole et du gaz au large de Chypre a attisé les tensions dans la région, où un certain nombre de pays se disputent le droit de forer des ressources en hydrocarbures, ce qui a poussé l’UE à frapper Ankara avec des sanctions en février. La France a demandé des sanctions supplémentaires contre la Turquie, qui, selon le président français, sont nécessaires pour mettre fin aux violations d’Ankara, indique Ahval. «Ce serait une grave erreur de laisser notre sécurité en Méditerranée entre les mains d’autres acteurs. Ce n’est pas une option pour l’Europe et ce n’est pas quelque chose que la France laissera se produire », a déclaré Macron.