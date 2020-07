Soudan: sept ministres du gouvernement de transition mis à la porte

Sept ministres du gouvernement de transition ont quitté leurs fonctions sur fond d’exigences populaires de meilleures « performances », a annoncé le bureau du premier ministre, Abdallah Hamdok.

« Six ministres ont démissionné pour permettre un changement gouvernemental« , a indiqué le cabinet du Premier ministre, précisant que le ministre de la santé avait, quant à lui, été remercié par le chef du gouvernement.

En effet, il s’agit des ministres des Affaires étrangères, des Finances, de l’Energie, de l’Agriculture, des Transports et des Ressources animales. Avant ce changement, Abdallah Hamdok avait évoqué, lors d’une réunion gouvernementale, « le besoin d’évaluer la performance du gouvernement pour satisfaire la volonté de l’opinion publique, qui a demandé une rectification de la voie de la révolution et un remaniement ministériel« , lors de récentes manifestations.

Des Soudanais ne cessent de réclamer l’amélioration de leurs conditions de vie et la justice pour les manifestants tués, au cours de la révolution populaire, qui a chassé du pouvoir, l’ex-président, Omar el-Béchir, en 2019.

Depuis sa chute, il y a plus d’un an, le pays s’est doté d’un gouvernement de transition composé de militaires et de civils, pour une durée de trois ans. Le premier ministre, Abdallah Hamdok, haut fonctionnaire international, a fait, de la relance de l’économie et la levée des sanctions américaines, ses priorités absolues.