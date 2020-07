Setién : « Si nous jouons comme contre Villarreal, nous pouvons gagner la Champions League »

En conférence de presse, ce samedi, avant le déplacement à Alavès, pour le compte de la dernière journée de Liga, Quique Setién a analysé cette rencontre, sans enjeu pour son équipe. Le coach blaugrana a évoqué la Ligue des champions et la recette pour la gagner.

Battu par Osasuna (1-2), le Barça a perdu la Liga au profit du Real Madrid, qui a fait un impressionnant sans faute, depuis la reprise du championnat. Déjà éliminés de la Coupe du Roi, les Blaugranas n’ont plus que la Ligue des champions pour sauver leur saison. Tenu en échec (1-1) par Naples, en Italie, les Catalans jouent leur match retour, en août prochain, au Camp Nou. Une rencontre, qui n’est pas gagnée d’avance, tant les 2è de Liga n’impressionnent plus, depuis la reprise. Mais Quique Setien a la recette pour venir à bout des Napolitains et se qualifier en quart de finale de la compétition.

En conférence de presse, ce samedi, avant le match de demain face à Alavès, l’entraîneur blaugrana a répondu aux déclarations de Lionel Messi, qui affirmait que le Barça n’irait pas loin en Ligue des champions, s’il jouait comme contre Osasuna, jeudi. « Il y a des choses sur lesquelles nous sommes d’accord, et d’autres non. Il est vrai que, si nous jouons aussi mal que lors de certains matches, nous ne gagnerons rien« , a confié Setién, dans des propos relayés par Besoccer. « Nous avons fait de très bons matches. Nous sommes tous conscients qu’il y a des choses à améliorer, il faut que nous soyons plus réguliers. Si nous réussissons à jouer comme contre Villarreal, nous pouvons gagner la Ligue des champions« , a assuré l’entraîneur du Barça.

Quique Setién a, ensuite, évoqué l’objectif de ses poulains pour cette édition spéciale de la C1 : « Nous avons une compétition très importante à jouer, nous rêvons d’aller jusqu’à la finale et de la gagner. C’est une équipe consciente de ce qui va se jouer. Nous avons tous besoin de repos, vider nos esprits et devenir ce que cette équipe a été pendant de nombreuses années« .