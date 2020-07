Sessimè: son acerbe réplique à une internaute qui choque les fans (photo)

Depuis ce dimanche 19 juillet 2020, la chanteuse béninoise, Sessimè, s’attire la foudre des internautes, pour avoir répondu violemment à une internaute en commentaire.

Ce n’est plus la lune de miel entre Sessimè et les internautes. Il lui est reproché d’avoir répondu, de façon vulgaire, à une internaute, qui ne faisait que donner son avis sur son comportement sur les réseaux sociaux. « Sessimè, tu parles trop. Un peu de retenue quand même. Tu es artiste. On ne répond pas à tout », a reproché l’internaute, Fifa Aurore, à Sessimè. Choquée et sous le coup de l’émotion, la réplique de Sessimè ne s’est pas fait attendre. « Vas te faire foutre bien au fond la-bas. OK? Et désabonne-toi. Vilaine, Vas », a réagi l’interprète du titre Guigo.

La toile s’enflamme

Il n’en fallait pas plus pour que Sessimè s’attire la colère des internautes, qui lui reprochent de toujours répondre ou de montrer sa vulgarité sur les réseaux. « Sèssimé, tu nous a simplement honnis sur cette page. Il y seulement 4 jours qu’on t’a vengée, ici, fatigués, et les gens nous ont aussi bien insultés. Malgré ça, on n’a rien dit. Même si la dame avait l’habitude de faire des commentaires déplacés sur tes posts, c’est à toi de garder ton calme et, si possible, supprimer ses commentaires. Sinon, ce qu’elle a dit ne méritait pas d’insulte », a conseillé un fan de Sessimè. Pour lui, l’artiste ne doit pas être arrogant et les fans sont chers. Comme lui, plusieurs autres internautes ont réprimandé Sessimè pour sa réaction, jugée déplacée. « Aucune artiste ne peut être star sans le soutien des fans. Quelqu’un qui te connait pas, qui n’est pas de ta famille, mais qui te soutient, mérite au moins un minimum de respect », peut-on lire sur Facebook.

Des soutiens de fans

Mais Sessimè a pu compter sur le soutien de ses fans, qui, même s’ils n’approuvent pas sa réplique, l’ont appelée à s’excuser. « Cette tempête aussi passera… Sois forte », « Donc Richard Fash n’a jamais été grossier envers quelqu’un ? Ce n’est pas parce que les réseaux n’étaient pas développés avant qu’il faut faire de l’angélisme. Anyway…. Richard fFash est apprécié pour ses œuvres et non pour sa politesse ou ses choix sexuels », « Aux détracteurs, sachez ceci » le respect se mérite beaucoup plus lorsqu’il est mutuel « , ont répliqué, entre autres, les soutiens de la Fana Fana lady.

« Mes sincères excuses à tous mes vrais fanas »

Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2020, Sessimè a fini par présenter ses excuses à dame Fifa Aurore. D’après elle, en dépit d’avoir un mental d’acier, on se retrouve parfois très touchée, surtout émotionnellement face à certains commentaires et critiques, qui discréditent et touchent son amour-propre. Pour elle, à cet instant, la réaction peut être à la hauteur de l’indignation. C’est pourquoi, elle reconnait que seul Dieu est parfait. « Je travaille pour tutoyer la perfection. Je présente toutes mes sincères excuses à tous mes vrais fanas si, d’une manière ou d’une autre, je vous ai offensés par ma réponse à dame Fifa Aurore », s’est excusée Sessimè.

Sessimè n’en démord pas

Dans son message d’excuse, qui semble être une réponse à la demande sde ses fans, Sessimè indique qu’elle s‘apprêtait à présenter également des excuses publiques à dame Aurore, car sa foi chrétienne lui recommande de reconnaître son tort quand elle offense son prochain. Mais, à l’en croire, à la lecture des réponses de dame Aurore sur les publications tous azimuts, dénonçant sa réplique, elle aurait compris que ce n’est pas à tout le monde qu’on présente des excuses.

« Je viens de comprendre que dame Fifa Aurore ne m’avait jamais aimée et fait simplement partie de cette couche de personnes, prêtes à tout faire pour salir mon image que je m’efforce de construire avec tant de sacrifices, depuis toutes ces années; ces personnes, qui cherchent à me pousser à l’erreur, histoire de m’écraser et de briser l’estime et l’affection de mes vrais fanas envers moi, histoire d’éteindre ma carrière, sauf que c’est DIEU seul qui élève et qui rabaisse »

Toutefois, la chanteuse de « My praise » présente ses sincères excuses à ses « vrais supporters », qui se sont sentis blessés par sa réponse à dame Fifa Aurore. « Du fond du cœur, TOUTES MES EXCUSES, mes amours », a conclu la fana fana lady, en légende d’une capture des réactions de dame Aurore, qu’elle juge désobligeantes.