Série Glee: Naya Rivera portée disparue pendant une sortie en bateau (vidéo)

Le magazine américain TMZ a annoncé, mercredi soir, la disparition de la comédienne, Naya Rivera. Cette dernière n’a pas été retrouvée dans le bateau qu’elle avait loué avec son fils. Le petit garçon de quatre ans a été retrouvé seul sur l’engin, lorsqu’il a été secouru, alors qu’il dormait à bord, peu avant 17 heures sur le lac Piru. Le média indique que la location initiale, étant de trois heures, le personnel du lac est parti à sa recherche.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

