Serie A : Cristiano Ronaldo ou le chasseur de buts !

Alors que plusieurs l’annonçaient « fini », Cristiano Ronaldo empile les buts, déjoue les intentions sur son âge et se refait une autre carapace. N’est-il pas digne d’être appelé le chasseur de buts ?

Le portugais malgré un début de saison difficile, a petitement pris ses marques en Serie A. A l’occasion de la 32e journée, ce samedi 11 juillet, le natif a planté un doublé sur penalty, contre l’Atanlata Bergame (2-2). Deux réalisations qui interpellent quant à son âge, ses performances sur les six derniers matches et son positionnement au tableau des buteurs.

En effet, CR7, il y a quelques semaines était à près de six buts de retard sur Ciro Immobile, le buteur de la Lazio et meilleure gâchette du Calcio (29 buts). Mais en six matchs, l’homme des défis venu de Madère a inscrit 7 buts, tandis que son rival, Immobile était en baisse de régime. Désormais, Ronaldo est à un but de retard sur l’italien.

A six journées de la fin du championnat italien, le duel Ciro- Cristiano aura donc lieu. Parce que , le portugais semble arrêter le temps, pour faire la misère aux filets. In fine s’offrir le trophée du meilleur buteur (historique). Son tableau affiche 21 buts en 31 matches (2018-2019) et actuellement 28 buts en 28 matchs (Serie A en cours).

Une Juve moyenne, pour un buteur né, mais…

A domicile, la Juve a été dominée par l’équipe surprise du championnat (3e). Mis souvent en difficulté, à cause de sa défense poreuse, face à l’Atanlata Bargame, la Vieille Dame peut dire merci à son buteur. Alors, le club Turinois sait sur quel aspect du jeu travailler, avant d’affronter Lyon en Ligue des Champions.

Somme toute, même une Juve moyenne peut compter sur le réalisme du buteur né (Ronaldo), mais attention, car ça peut ne pas réussir à tous les coups.

La leçon à tirer de sa présence dans le Foot

Le portugais est devenu un modèle pour la jeune génération, depuis sa fole concurrence avec Lionel Messi. Mais, le quintuple Ballon d’or est la preuve qu’il ne faut jamais relâcher. Prendre conscience de ses faiblesses, y travailler sans relâche pour rivaliser un talent iné, c’est ce qu’on pourrait tirer de ce parcours élogieux. Du haut de son âge, il se cantonne à ce qu’il sait fait le mieux, marquer des buts. Par conséquent, son vécu fera sûrement école dès sa retraite dont on ignore encore quand.

Par ailleurs, la Juve, avec 76 points, contre 68 pour son dauphin la Lazio s’achemine vers un 9e titre de suite en Italie.