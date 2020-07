Série A : Cristiano Ronaldo et la Juventus écrasés par l’AC Milan

Malgré le joli but de Cristiano Ronaldo, la Juventus a été humiliée par l’AC Milan ce soir lors du choc de la 31è journée de Série A. Une cuisante défaite qui empêche les Bianconeri de faire un grand pas vers le neuvième scudetto.

Attendue au tournant après la défaite surprise de la Lazio (2è au classement) sur le terrain de Lecce (1-2), la Juventus a complètement raté le coach. Face à l’AC Milan mardi soir à San Siro pour le compte de la 31è journée de Série A, les Bianconeri ont été punis par des locaux renversants (2-4). Portés par un Rafael Leão tout feu tout flamme, les Lombards ont déboulonné les visiteurs à l’heure de jeu. Tout était pourtant bien parti pour la Juventus de remporter la rencontre. Après avoir ouvert le score en début de seconde mi-temps par le revenant Adrien rabiot, les poulains de Maurizio Sarri ont doublé la mise six minutes plus tard par l’intermédiaire de Cristiano Ronaldo qui a profité d’un cafouillage entre Kjaer et Romagnoli sur un long ballon de Cuadrado pour aller inscrire son 26e but de la saison en Serie A.

A 2-0 et avec la possession du ballon, la victoire semblait acquise pour la Vieille Dame. Sauf que les dieux de San Siro avaient prévu un autre scénario. Après avoir réduit la marque sur un penalty de Zlatan Ibrahimovich (1-2, 62e), l’AC Milan va réussir à égaliser puis à prendre les devants en six minutes grâce à Kessié (2-2, 66e) et Leão (3-2, 68e) ! Complètement dépassés par la vague rouge et noir mais surtout handicapés par les absences de Chiellini et de Ligt, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo vont totalement sombrer à dix minutes du terme en encaissant un quatrième but signé Ante Rebic ((4-2, 80e).

Avec cette cuisante défaite, la Juventus rate l’occasion de s’envoler au classement. Les Bianconeri restent tout de même leader de la Série A avec 7 points d’avance sur leur dauphin, Lazio Rome. De son côté, l’AC Milan confirme son excellent résultat contre la Lazio et grimpe au cinquième rang.