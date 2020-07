Sensuelle en maillot de bain, Linda Hardy fait monter le mercure sur la toile (photo)

L’actrice de « Demain nous appartient », Linda Hardy, a fait fondre la toile, ce samedi 04 juillet 2020. En effet, entourée de ses amis acteurs, elle a pris pose en maillot de bain deux pièces, sous un beau soleil.

Une ambiance de franche camaraderie s’est vraiment installée entre les membres de l’équipe de tournage de « Demain nous appartient ». Depuis le déconfinement, Linda Hardy a effectué son retour à Sète pour démarrer la suite de la saison. En effet, elle a partagé sur son compte Instagram, ce samedi 04 juillet 2020, une série de clichés, prise en bikini deux pièces, en compagnie de ses associés, les interprètes de Rémi et Samuel, Liam Baty et Axel Kiener. Ils prenaient le soleil dans une piscine. « Un après-midi comme les autres à Sète … ou presque !! », dixit Linda Hardy, en légende de sa publication.

Par ailleurs, cette publication de la star a fait jaillir une pluie de compliments en commentaires. « Bien entourée Linda, avec les plus beaux ! Le week-end commence bien », « Trop cool de vous revoir ensemble ! », « Quel bonheur de vous voir. Tu es magnifique, trop belle, superbe, incroyable, comme tu es belle, on t’aime fort ma belle, merci », « Quelle belle équipe d’excellents comédiens et de super copains !! » Sapristi, quel effet !

Il faut noter que Linda Hardy s’est fait connaître au grand public en devenant Miss France en 1992, à 18 ans seulement. Puis, par la suite, elle a démarré une carrière de comédienne sur grand et petit écran, en apparaissant, notamment, dans le film Immortel, ad vitam, réalisé par Enki Bilal, ainsi que dans les séries H Mafiosa et Demain nous appartient, dont elle est devenue un acteur principal.