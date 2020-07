Sénégal: décès de l’ancien ministre de l’intérieur Cheikh Sadibou Fall

Cheikh Sadibou Fall, ancien ministre de l’intérieur, en 2004, sous le régime d’Abdoulaye Wade, alors président de la République sénégalaise, n’est plus. Il est décédé, ce mardi, à Bordeaux, des suites d’une longue maladie.

Né le 28 août 1950 à Dakar, Cheikh Sadibou Fall est un homme politique sénégalais, ancien maire, député, plusieurs fois ministre sous la présidence d’Abdoulaye Wade. Il est marié et père de cinq enfants. Juriste de formation, Cheikh Sadibou Fall a exercé plusieurs activités dans le secteur privé : contrôleur interne de gestion, directeur administratif et financier, manager, puis directeur d’un cabinet d’expertise financière et judiciaire.

Fonctions politiques

En 1996, il est le premier maire élu à la tête de la commune d’arrondissement Fann-Point E-Amitié, nouvellement créée, et conserve cette responsabilité jusqu’en 2001. Il est député du Parti démocratique sénégalais (PDS) de 1998 à 2001 et président du groupe parlementaire Liberté-Démocratie-Progrès.

Il est, en outre, nommé ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le 23 novembre 2000, dans le gouvernement de Moustapha Niasse, en remplacement d’Amath Dansokho, limogé, puis dans le gouvernement de Mame Madior Boye, formé le 4 mars 2001. Il conserve le poste jusqu’au 12 mai 2001. En avril 2005, il est nommé ambassadeur en Italie