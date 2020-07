Samuel Et’o: son ex, Nathalie Koah, s’affiche en bikini, les fans choqués (photos)

Nathalie Koah, l’ex de Samuel Et’o, a publié, sur sa page Facebook, une série de clichés. Les photos ont été critiquées sur le réseau social au point de faire sortir Nathalie de ses gonds.

Nathalie Koah n’a pas hésité à faire sensation sur la toile. En effet, la jeune femme s’est affichée dans des tenues plus sexy, les unes que les autres. Avec des micro-bikinis, elle a dévoilé les courbes de son corps sur les réseaux sociaux. Ce lundi 06 juillet 2020, l’ex du footballeur Samuel Eto’o a posté des photos Facebook. Il n’en fallait pas plus pour susciter la colère des fans.

Des clichés qui choquent la toile

« Dommage pour une grande dame africaine, l’exemple de la jeunesse africaine. S’exhiber de la sorte nous laisse des points d’interrogation. Tu n’as pas besoin de faire tout ça. Nous savions que tu es une belle femme », a commenté une internaute. S’érigeant en donneur de leçon, elle poursuit: « Le corps de la femme est sacré, ce comportement ne correspond à notre identité de femmes respectables d’Afrique centrale. A moins que tu nous sors ton vrai visage? La version que… « . Pour un autre internaute, Nathalie Koah ne devrait pas revenir dire que des vidéos et photos intimes d’elle ont été publiées sans son consentement; car, dit-il, « il faut savoir qu’il y a des enfants qui te suivent, y compris ma fille de 8 ans ». Comme lui, d’autres pensent que c’est l’effet confinement. « Tu veux recommencer? Tu veux nous envoyer sortir tes archives… On a déjà oublié hein », peut-on aussi lire en commentaire.

Nathalie Koah tacle ses détracteurs

Face à ses différentes critiques, la réaction de Nathalie Koah ne s’est pas fait attendre. « Je ne peux pas poster une photo sur ma page en bikini, sans que le peuple ne remette en cause mon éthique. Elle est où mon infraction ? Une femme en maillot de bain, ça choque ? Non mais je rêve ! Ou alors c’est parce que c’est moi ? », a réagi l’ex de Samuel Eto’o. Selon elle, tout le monde peut se filmer en maillot de bain, sans que les internautes ne sortent les griffes. A l’en croire, si Nathalie Koah le fait, on sort les versets de moralité, on rabâche la cause féminine, on parle de modèle de la jeunesse.

Visiblement en colère contre ses détracteurs, Nathalie remets les donneurs de leçon à leur place. « Je vous ai déjà dit de ne pas me faire exemple/modèle de vos enfants, élevez et éduquez-les en leur transmettant vos valeurs. je ne veux pas de cette responsabilité, voyons !!!! Aussi, chères dames parfaites, je n’ai jamais exprimé le désir d’appartenir à votre « cercle de femmes respectables d’Afrique centrale ». Imprimez-le !!!! », peut-on lire dans sa réponse.

Comme pour provoquer encore plus leur colère, la jeune femme a ramener ses autres photos en maillot de bain, jamais postées sur les réseaux sociaux. « Si vous êtes choquées, regroupez-vous et suicidez-vous en tas », va-t-elle conclure en légende de plusieurs autres photos.