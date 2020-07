Sahara Occidental : l’Algérie est prête à mettre fin au conflit avec le Maroc

A la veille de la célébration des 58ans de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, le président Abdelmadjid Tebboune a indiqué qu’il serait prêt à discuter avec le Maroc dans le but de mettre fin à une guerre froide de plusieurs décennies entre les deux pays.

«S’ils pensent qu’une initiative devrait être prise, je pense que ce serait bien. Ils pourraient prendre une initiative qui mettrait définitivement un terme à cette affaire », a expliqué Abdelmadjid Tebboune à France 24. « Nous n’avons aucun problème avec nos frères marocains, ils semblent avoir un problème avec nous », a expliqué Tebboune.

« Tout ce que nous faisons au sein de l’Algérie au niveau national … en pensant que nous avons des arrière-pensées, nous n’en avons pas, pas d’arrière-pensées contre nos frères au Maroc ou le roi du Maroc », a-t-il ajouté cité par Anadolu.

Il y a plusieurs décennies que les relations entre les deux pays sont tendues et les frontières entre eux sont fermées depuis. La principale source du conflit est le Sahara occidental. Occupé par l’Espagne jusqu’en 1975, le Sahara occidental, un vaste territoire du sud du Maroc, est resté l’objet de différends entre le Maroc et le Front Polisario soutenu par l’Algérie pendant plus de quatre décennies.

Après des années de conflit, les deux parties ont signé un cessez-le-feu soutenu par l’ONU en 1991. Le Polisario, un mouvement de libération nationale qui veut mettre fin à la présence marocaine au Sahara occidental, a longtemps appelé à un référendum populaire pour décider du sort politique de la région. Depuis, les discussions sont comme bloquées et le Maroc revendique la paternité du territoire.