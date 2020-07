Sacre du Real Madrid : le « gris-gris » utilisé par Zidane enfin dévoilé

Revenu sur le banc madrilène en été 2019, Zinedine Zidane a permis au Real Madrid de remporter son 34è titre en Liga. Meneur d’hommes, le coach merengue a un talisman qui lui permet de gérer son effectif. Une tactique infaillible dévoilée par son adjoint.

Porté en 2016 sur le banc madrilène en remplacement de Rafael Bénitez alors qu’il n’avait aucune expérience de haut niveau, Zinedine Zidane compte actuellement 11 titres avec le Real Madrid. Triple vainqueur de la Ligue des champions, le technicien français fait partie des rares footballeurs à avoir décroché ce titre, en tant que joueur et coach. Considéré comme l’un des grands entraîneurs du monde, les succès du champion du monde 98 force l’admiration, au point où beaucoup se demandent quel est le secret de cette réussite fulgurante.

Pour David Bettoni, entraîneur adjoint de Zidane, le secret de la réussite de l’ex-international français est sa capacité à gérer son effectif. « Il est extraordinaire dans sa relation avec les joueurs. Ce n’est pas une méthode, il est comme ça : il a une connexion naturelle avec le vestiaire. Il respecte donc il est respecté« , a déclaré Bettoni dans des propos cités par Goal.

Et pour ce qui est de la gestion des joueurs mécontents de leur temps de jeu, l’adjoint de Zidane dévoile la méthode utilisée par le tacticien français pour calmer ses poulains. « Il sait leur parler. C’est un mec entier, qui est aligné entre ce qu’il sent et ce qu’il dit. Quand il déclame en conférence de presse que pour lui, tous les joueurs sont importants, il le pense vraiment. Il gère ce genre de conflit en disant la vérité et en étant juste. Sur le long terme, ça marche« , a indiqué Bettoni.