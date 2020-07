Ryan Giggs se prononce sur la rivalité Lionel Messi – Cristiano Ronaldo

A l’instar des autres joueurs de football, l’ancien international gallois, Ryan Giggs, a aussi donné son point de vue sur l’éternel débat concernant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont largement considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, bien que la lutte pour être le meilleur de tous les temps continue d’être débattue. Entre le génie argentin et la machine portugaise, il y a un monde, une pluie de trophées collectifs et individuels, des millions de fans et surtout des statistiques ahurissantes. Chaque saison, les deux prodiges brisent de nouveaux records, et rares sont les semaines sans que l’un ou l’autre ne repousse les limites du talent individuel.

Ancienne gloire de Manchester United, Ryan Giggs a son avis sur ce débat, qui divise les fans, depuis une quinzaine d’années. Mais, au lieu de donner sa préférence entre les deux superstars, le Gallois a préféré citer la raison qui a poussé le Portugais à débarquer à la Juventus à l’été 2018. « Avoir Manchester United, le Real Madrid et la Juventus dans votre CV est quelque chose d’important, mais ce sera un défi pour Cristiano Ronaldo. Il est obsédé par le fait de battre Messi. Maintenant, il a l’argument d’avoir triomphé en Angleterre, en Espagne et au Portugal et il dira »Je vais le faire maintenant en Italie », ce sera peut-être son argument lorsque les gens débattront de savoir qui est le meilleur, lui ou Messi », a confié l’ancien capitaine des Red Devils à la presse anglaise.