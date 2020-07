Royaume-Uni: La reine Elizabeth II sort de confinement pour anoblir un ancien combattant centenaire

« Captain Tom », qui a participé à la seconde guerre mondiale, avait recueilli la somme de 33 millions de livres (environ 24 milliards FCFA) — homologuée par l’académie Guinness — en accomplissant, à petits pas, muni de son déambulateur, 100 tours de son jardin du Bedfordshire avant son 100e anniversaire, le 30 avril. Alors que toutes les investitures, qui devaient se tenir, en juin et en juillet, au palais de Buckingham, à Londres, ont été reportées en raison du nouveau coronavirus, une exception a été faite pour « Captain Tom ».

Arise, Captain Sir Thomas Moore!

Today The Queen conferred the Honour of Knighthood on @captaintommoore at an Investiture at #WindsorCastle. pic.twitter.com/hukR1jAc8Y

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020